Украинский командир рассказал о воюющих под Красноармейском «девочках 18-19 лет»
Командир полка беспилотных систем Юрий Федоренко на Киевском форуме по безопасности рассказал, что под Красноармейском (Покровском) воюют «девочки по 18-19 лет».
Офицер ВСУ призвал молодежь осваивать беспилотные технологии и привел в пример девушек-военнослужащих. По его словам, с управлением дронами или работой в радиолокационной станции может справиться любой человек, достаточно проявить настойчивость.
«В заключение скажу: у меня болит душа, действительно, это правда. И я не знаю, как из этого выйти. У меня воюют девочки по 18-19 лет. Это дети, но эти дети фактически выполняют боевые задачи, в частности на Покровске», — подчеркнул Федоренко.
