Стали известны подробности ликвидации экс-режиссера шоу «Орел и решка»

Василий Хомко, до начала спецоперации известный, как режиссер шоу о путешествиях «Орел и решка», а в дальнейшем воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), мог быть ликвидирован при попытке вырваться из окружения под Красноармейском (украинское название — Покровск).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Военнослужащий ССО [Сил специальных операций] Украины Василий Хомко ... предположительно, был уничтожен при попытке вырваться из окружения в районе Красноармейска», — поделился подробностями собеседник агентства.

О ликвидации Хомко 2 декабря сообщила его жена. Уточнялось, что экс-режиссер погиб 2 октября в возрасте 45 лет.