Реальное положение на Украине оказалось более мрачным после перехода Красноармейска (украинское название — Покровск) под контроль Вооруженных сил России. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

По оценке финского военного аналитика Эмиля Кастехельми, Россия обладает реальным преимуществом. Он полагает, что, хотя Украина не готова капитулировать, ее текущее ослабленное состояние заставляет российскую сторону считать возможным выдвигать свои условия.

«Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным», — отметил Кастехельми.

По его мнению, у Украины хватит сил, чтобы не допустить катастрофического прорыва фронта, однако ее оборона постепенно проседает. Он считает, что Россия стремится сломить противника методом постепенного военного давления.

Ранее украинский военный, ведущий боевые действия вблизи Красноармейска, заявил, что украинские силы не уйдут из Донбасса, даже если получат такой приказ от командования. По его словам, предложенный США план мирного урегулирования конфликта на Украине выглядит как капитуляция.