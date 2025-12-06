Поставки вооружений на Украину продолжатся и даже могут возрасти до Рождества, что покажет намерение Вашингтона вооружать Киев, несмотря на происходящую в НАТО переработку механизмов внутреннего распределения нагрузки. Об этом со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников написало издание Kyiv Post.

Высокопоставленный западный чиновник, знакомый с ходом дела, заявил, что поддержка украинской стороны продолжится.

«Несмотря на стратегический поворот, официальные лица заявили, что поставки оружия на Украину продолжаются и, как ожидается, возрастут до Рождества», — намекает Kyiv Post на преподнесение рождественского подарка Киеву.

По данным издания, в Пентагоне подчеркивали, что Вашингтон не способен параллельно участвовать в нескольких крупных военных конфликтах и после 2027 года может пересмотреть обязательства в рамках НАТО. По словам высокопоставленных чиновников ведомства, главным приоритетом администрации президента Дональда Трампа является Индо-Тихоокеанский регион.

