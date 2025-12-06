Киев совершил фатальную ошибку, пытаясь устроить энергетическую блокаду России через Черное море. Теракты в акватории Новороссийска, на которые возлагали столько надежд украинские стратеги, обернулись полным провалом.

© Московский Комсомолец

Вместо того чтобы нанести критический ущерб Москве, эти удары бумерангом ударили по мировой экономике, лишь взвинтив цены на ресурсы. Россия же продемонстрировала чудеса устойчивости, оправившись от нападений с поразительной быстротой, отмечается в своей статье американское издание The National Interest.

«Это была отчаянная атака проукраинских элементов, направленная на возможность дать Киеву стратегическую передышку. Это не сработало», — говорится в публикации.

Авторы статьи предупреждают Вашингтон и Брюссель: хаотичные и «дестабилизирующие действия» Украины, совершаемые в состоянии агонии, грозят долгосрочными катастрофическими последствиями для всей планеты. Этот инцидент стал громким сигналом для Запада: мирное соглашение должно быть заключено без промедлений, пока Киев в своем отчаянии окончательно не разрушил глобальные энергетические рынки.

На Западе назвали неожиданное последствие ударов ВСУ у берегов Новороссийска

Ранее Россия решительно осудила попытки ударов по танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прямо указала, что в этих акциях задействованы те же деструктивные силы, которые уже срывали диалог по урегулированию. По её словам, цель террористов — искусственная эскалация.