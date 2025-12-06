На Западе назвали неожиданное последствие ударов ВСУ у берегов Новороссийска

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) у берегов Новороссийска повысили стоимость энергоресурсов, что стало провалом для Киева.

Об этом сообщает американская газета The National Interest (NI).

«Это была отчаянная атака проукраинских элементов, направленная на возможность дать Киеву стратегическую передышку. Это не сработало», — отметил автор материала.

Он также призвал к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что в противном случае Киев дестабилизирует мировую экономику и рынки ценных ресурсов.

29 ноября ВСУ атаковали один из причалов Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). В результате атаки безэкипажных катеров персонал КТК и подрядчики не пострадали. Разлива нефти в Черное море не произошло. Выносной причал получил повреждения, которые не позволяют его дальше использовать.