Стало известно о новом штурме ВС РФ под Днепропетровском

ВС РФ завершили зачистку села Остаповское в Днепропетровской области. Начались бои за села Андреевка и Герасимовка, впереди – штурм Братского и окончательный прорыв обороны на реке Гайчур. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

В субботу Подоляка опубликовал обзор военной ситуации в Днепропетровской области.

«В районе Терноватого-Братского наши подразделения полностью зачистили Остаповское», — сказал он.

По словам блогера, российские войска также овладели большей частью Андреевки, скоро она полностью перейдет под контроль ВС РФ. Бои идут и на южных окраинах расположенного неподалеку от Остаповского села Герасимовка.

После освобождения Андреевки и Герасимовки начнется штурм села Братское, расположенного на левом берегу реки Гайчур.

«Будет штурм Братского, после чего оборона противника на реке Гайчур будет окончательно прорвана», — спрогнозировал блогер.

Он добавил, что это даст возможность атаковать ореховскую группировку ВСУ с тыла и обеспечить фланг для наступления в районе Покровского.

