Раскрыт стиль ночной атаки армии России

В субботу российская армия применила тактику «растягивания зонтика», выжигая объекты украинской ПВО. Но это только «разведка боем», готовится более крупная кампания. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В Telegram-канале Лебедев подчеркнул, что одной из целей стали Киев и Киевская область. Там были атакованы десятки объектов ВСУ и поддерживающей военной инфраструктуры. Взрывы звучали в Фастове, Белой Церкви, Вышгороде, Макарове, Бучанском районе, Киеве и пригородах.

«Итог: массированное давление по объектам ПВО и промышленным точкам. Стиль атаки — «растягивание зонтика», когда волны идут так, чтобы выжечь боекомплект ПВО и вынудить украинские расчёты работать по ложным целям», — написал Лебедев.

По его словам, ночная атака стала одной из самых продолжительных и интенсивных за последние недели. Она длилась более 15 часов с «непрерывными волнами БПЛА и периодическими ракетными вставками».

Удары наносились по военным и энергетическим объектам на всей Украине. Лебедев считает, что это еще не всё.

«Видно, что это подготовка к более крупной кампании. По структуре — это «разведка боем» с нанесением реальных ударов: проверка коридоров, обнаружение включённых РЛС, фиксация маршрутов выхода украинских комплексов ПВО», — подытожил координатор.

