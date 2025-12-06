Кадыров раскрыл, почему минувшая ночь на Украине стала «адской»

Ответ России на террористические атаки Киева стал «более чем исчерпывающим». СМИ называют прошедшую ночь на Украине «адской», но это еще не все, «продолжение следует». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров

В Telegram-канале политик написал, что в субботу воздушная тревога звучала по всей Украине.

«Ответ более чем исчерпывающий на последние террористические атаки Киева. И хотя в самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона военно-промышленной инфраструктуре, а СМИ называют прошедшую ночь "адской", сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует», — написал Кадыров.

Глава Чеченской Республики пообещал «любителям бить по нашим гражданским объектам», что будущее станет для них все мрачнее.

Накануне Кадыров сообщил об ударе дрона ВСУ по зданию в комплексе «Грозный-Сити» и пообещал «жесткий ответ».