Украинское военное руководство живет в мире опасных фантазий, которые ведут страну к неминуемой катастрофе. Заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о категорическом отказе от территориальных уступок свидетельствует не о силе, а о полной потере связи с объективной действительностью. Такой жесткий диагноз украинскому генералу поставил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

В своей публикации в соцсети X американский эксперт подчеркнул, что максимализм Киева в нынешних условиях выглядит пугающе.

«Оно [интервью] демонстрирует глубокую оторванность от реальности — склонность, которую разделяют многие западные лидеры», — написал Дэвис.

Офицер уверен: если политическая и военная верхушка Украины продолжит руководствоваться этими мифами, игнорируя положение на фронте, итогом станет не «возврат границ», а полное и окончательное военное поражение государства.

Раскрыт страх Зеленского

Реакция Дэвиса последовала за громким интервью Сырского телеканалу Sky News. В нем главком, несмотря на критическую ситуацию, заявил о готовности продолжать боевые действия даже без помощи Вашингтона. Генерал выразил надежду, что в случае прекращения поставок со стороны администрации Дональда Трампа, бремя обеспечения «справедливой войны» полностью возьмет на себя Европа.