Российский военкор рассказал об отношении к мирным переговорам у военных

Нельзя утверждать, что российские военнослужащие не ждут завершения боевых действий и окончания украинского конфликта мирным путем. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос, какое отношение складывается к мирным переговорам на передовой.

Он отметил, что российская армия доверяет решениям Верховного Главнокомандующего как на переговорах, так и на поле боя. При этом, подчеркнул военкор, конфликт остается тяжелым.

Поддубный призвал беречь личный состав Вооруженных сил Российской Федерации, указав, что если это получится сделать с помощью переговоров — значит, это позитивный исход. Военкор назвал военную операцию «крайней мерой».

«Если мы сейчас пришли в силу тысяч обстоятельств к переговорам, то не надо фыркать, надо пользоваться ими. Мы сейчас в сильной позиции, слава Богу и спасибо русскому солдату», — считает Поддубный.

При этом он подчеркнул, что для РФ очень важно полностью взять под контроль Донбасс, так как «это Россия и русские люди».