Освобождение Красноармейска российскими войсками стало поворотным моментом конфликта на Украине, так как продемонстрировало новый способ взятия города. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph, анализируя ход боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР).

«В Покровске (украинское название города — прим. URA.RU) линии городских боев стерлись. Их место занял туман подозрения, ужаса и хаоса, где небольшие группы российских лазутчиков перемежаются с украинскими оборонительными подразделениями. Русские проскальзывают через бреши в линии фронта, переодевшись в гражданское или передвигаясь на велосипедах. В небе царят беспилотники», — сказано в публикации Telegraph.

По данным издания, если в начальный период конфликта стороны стремились брать город в кольцо, продвигаясь колоннами танков и пехоты, то сейчас российская армия делает упор на действия малых групп. В условиях тумана такие подразделения затруднительно отслеживать при помощи беспилотников. Газета охарактеризовала подобный подход как «демеханизацию боевых действий».

Красноармейск является одним из ключевых центров угольной отрасли Донбасса. Бои за данную агломерацию начались в 2024 году, а их активная стадия возобновилась весной 2025 года. До начала интенсивных боевых действий в агломерации проживало свыше 370 тысяч человек, ныне численность населения оценивается примерно в 2 тысячи человек.

Населенный пункт представляет собой важный транспортный узел региона. Здесь расположена крупная железнодорожная станция Покровск, а через город проходят ключевые автомобильные маршруты в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. С учетом полного установления контроля над городом со стороны российских войск, ВС РФ получают возможность развивать дальнейшее наступление в направлении Дружковки, Славянска и Краматорска на территории ДНР.