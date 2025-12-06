В ВСУ назвали условие для справедливого мира на Украине

Мир на Украине будет справедливым, если конфликт прекратится на текущих линиях фронта. Об этом в интервью Sky News заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Он отметил, что, если дипломатия потерпит провал, украинские военные продолжат терпеливо сражаться за свою страну.

«Наша главная миссия — защищать нашу землю, нашу страну и наше население», — сделал акцент Сырский.

Ранее он добавил, что военные действия будут продолжены и в том случае, если США откажут Украине в своей поддержке. Военный сказал, что в подобных обстоятельствах у Киева по-прежнему будет мощный союзник в лице Европы.