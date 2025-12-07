ВСУ за последние сутки потеряли около 1 350 военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что на направлении группировки "Север" удары пришлись по подразделениям механизированной бригады, штурмового полка и теробороны ВСУ в районах Новых Вирок, Андреевки, Новой Сечи и Искрисковщины в Сумской области. Там украинская сторона лишилась до 210 человек, десяти автомобилей, трех артиллерийских орудий и трех складов с боеприпасами. На Харьковском направлении под огневое поражение попали части двух механизированных бригад ВСУ в районах Старицы и Вильчи. Кроме того, войска "Запада" продолжили ликвидацию окруженной группировки на левом берегу Оскола: штурмовые подразделения 6-й армии освободили Кучеровку. В этом же регионе нанесены удары по силам четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Купянска-Узлового, Подолов, Благодатовки и Шийковки. Потери противника, по данным Минобороны, превысили 220 человек; уничтожены семь западных бронемашин, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая 155-мм САУ Paladin, а также станция радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов. Войска "Южной" группировки улучшили позиции и нанесли удары по подразделениям механизированной, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили свыше 190 человек, три бронемашины, девять автомобилей и САУ Krab. Уничтожены станции РЭБ и семь складов снабжения. Группировка "Центр" завершила освобождение Ровного в ДНР, продолжила зачистку Гришино и нанесла удары по украинским силам в Димитрове. По подсчетам ведомства, потери составили до 480 человек. На запорожском и Днепропетровском направлениях войска "Востока" продвинулись в глубину обороны, уничтожив более 205 украинских военных, бронемашину, десять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ. Группировка "Днепр" нанесла удары по тяжелой механизированной и береговой обороне ВСУ в районах Веселянки, Львово и Антоновки. Уничтожены до 45 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV, гаубица М777, десять пикапов, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.