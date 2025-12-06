Сладков рассказал о «новых адресах» для ударов по территории Украины

Количество целей, которые поражают на территории Украины, увеличилось. Об этом рассказал военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«По поводу ударов по территории Украины. В перечне целей обнаружил много новых адресов, накрываем глубокие тылы противника тотально», — пишет он.

Сладков подчеркнул, что аэродром воздушных сил Украины Староконстантинов остается привычной целью, по которой уже неоднократно наносили удары. Он допустил, что объект непригоден для полетов.

Также основными целями остаются железнодорожные узлы и объекты энергетики.

Ранее появились кадры, демонстрирующие последствия удара по депо и железнодорожному вокзалу в Фастове Киевской области. На ролике видно, что железнодорожная инфраструктура получила критические повреждения.