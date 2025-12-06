Беженец из села Новопавловка Донецкой народной республики (ДНР) Роман Бойко рассказал об общении с заходившим к нему в гости наемником Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Румынии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам мужчины, наемники заметно отличаются от бойцов ВСУ своим аккуратным внешним видом. Украинские военные обычно чумазые и в грязной форме, наемник же всегда был в чистой одежде и умытый. Иностранец рассказывал, что у него в Румынии дом. Он спрашивал у Бойко, почему тот не уехал из населенного пункта, но беженец пояснил, что ему некуда идти.

Ранее колумбийские наемники жаловались, что руководство ВСУ относится к иностранцам в своих рядах как к пушечному мясу.