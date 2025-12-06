Стала известна судьба истребителей F-35, купленных Турцией

США до сих пор не передали Турции 4 истребителя F-35, хотя поставки были оплачены много лет назад. Сейчас самолеты стоят в ангаре на авиабазе в Калифорнии. Американцы обещают «решить вопрос в ближайшие месяцы», пишет издание Yeni Akit.

Истребители остаются в США, поскольку Вашингтон исключил Турцию из программы F-35 в отместку за покупку у России комплекса С-400. Анкара уже заплатила за самолеты, поэтому между США и Турцией не раз разгорались политические и юридические споры.

«Консервация самолетов по–прежнему ставит вопрос о невыполненных обязательствах Вашингтона», — пишет газета.

В США заявляли, что могут перепродать истребители третьим странам, но так и не реализовали данную идею. При этом стоимость техобслуживания самолетов для США увеличивается с каждым годом.

Ранее посол США в Сирии Том Баррак намекнул, что вопрос с истребителями F-35 будет решен в течение нескольких месяцев.

«Посол США в Анкаре и специальный представитель по Сирии Том Баррак заявил, что большинство вопросов, обсуждаемых между Вашингтоном и Турцией, уже решены, и что текущие вопросы, такие как F-35, будут решены «в течение 4–6 месяцев», — пишет издание.

Барак уточнил, что Турция является важной частью программы F-35, и что «в ангаре ждут четыре F-35».

Возможность того, что у Анкары будут F-35, «вызвала тревогу в Афинах и Тель-Авиве», добавляет Yeni Akit.