«Охотятся»: генерал рассказал, почему за самолетом Зеленского летели дроны
Летевшие за самолетом украинского лидера Владимира Зеленского беспилотники могут свидетельствовать об определенной разведывательной операции спецслужб. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«Эти беспилотники могли специально охотиться за Зеленским, чтобы его напугать. Версию о том, что под управлением каких-то разведывательных сообществ была проведена операция для демонстрации главе киевского режима, что с ним может произойти при определенных обстоятельствах, исключать нельзя», — подчеркнул он.
Вместе с тем, Попов допустил, что время прилета Зеленского могло совпасть с испытаниями новой техники.
Киев подтвердил данные о дронах, преследовавших самолет Зеленского в Ирландии
Четыре неизвестных военных беспилотника преследовали самолет Зеленского во время его визита в Ирландию. После этого БПЛА некоторое время кружили над военным кораблем. Власти республики решили не сбивать дроны, теперь инцидент расследуют. Кто и зачем преследовал самолет президента Украины — остается неясным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
У властей нет версий о том, кому дроны принадлежат и куда они исчезли после инцидента. После того как беспилотники пересекли траекторию полета самолета Зеленского, они какое-то время покружили над кораблем Военно-морской службы Ирландии LE William Butler Yeats, который был секретно отправлен в Ирландское море на время визита украинского президента. Затем они улетели в неизвестном направлении.