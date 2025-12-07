Названо число сбитых дронов над РФ ночью

За ночь над регионами России были сбиты 77 украинских беспилотников.

Об этом заявили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 42 БПЛА были уничтожены над территорией Саратовской области, 12 — над территорией Ростовской области, десять — над территорией Республики Крым, девять — над Волгоградской областью, два — над Белгородской и по одному — над территориями Астраханской области и Чеченской Республики.

Ранее сообщалось, что БПЛА повредили вышку ЛЭП в Шолоховском районе Ростовской области, в результате чего без электроснабжения остались 250 жителей хутора Колундаевский.