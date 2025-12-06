Минобороны отчиталось о работе ПВО за ночь

За минувшую ночь над российскими регионами силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 116 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа было сбито над над территорией Рязанской области — 29. В ведомстве также сообщили, что над Воронежской областью ликвидированы 27 дронов, над Брянской — 23, а над Белгородской — 21 БПЛА.

Еще шесть беспилотников силы ПВО уничтожили над территорией Тверской области, по три — над Курской и Липецкой областями, два — над Тамбовской. Также по одному дрону сбиты над Тульской и Орловской областями.

Ранее сообщалось, что украинский БПЛА врезался в многоэтажный дом в Рязани. На крыше здания начался пожар. ВСУ атаковали дом дроном-камикадзе типа «Лютый».