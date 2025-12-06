Вооруженные силы России (ВС РФ) разгромили пункт управления 15-го погранотряда Госпогранслужбы Украины в районе Кияницы Сумской области, есть потери среди командного состава. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждают потери в живой силе убитыми и ранеными. Уничтожен практически весь транспорт.

ВС России уничтожили пехоту ВСУ при попытке установить флаг

Ранее были опубликованы кадры работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

До этого появились кадры пожара после массированной атаки на Криворожскую теплоэлектростанцию.