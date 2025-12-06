Вооруженные силы Украины (ВСУ) дезинформируют население о ситуации в Волчанске Харьковской области, создавая в интернете иллюзию контроля над городом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

© Лента.ру

«Новым комбригом Виталием Поповичнм дана команда медийной службе бригады усилить мероприятия по дезинформации собственного населения с целью убедить его, что отдельные районы все еще находятся под контролем ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Штурмовики ВС России без потерь зашли в Волчанск

Ранее главком ВСУ Александр Сырский отказался признавать потерю Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, ВСУ все еще удерживают в Красноармейске и Мирнограде определенные районы.