В украинских Днепропетровске и Чернигове произошли взрывы

В украинских городах Днепропетровске и Чернигове прозвучали взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Власти на фоне сигналов воздушной тревоги призвали население направиться в укрытия.

В Чернигове причиной взрыва, предположительно, стала атака беспилотника. 6 декабря сообщалось, что после ночных взрывов в Днепропетровске на востоке Украины продолжается сильный пожар. До этого на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепропетровске, в подконтрольной ВСУ части Запорожской и в Винницкой областях Украины. В ночь на 6 декабря Вооруженные силы РФ нанесли удар по промышленным и военным объектам Украины в пригороде Киева.

В результате прилета ракет и беспилотников "Герань" взрывы раздались в городе Фастове, в 48 км от украинской столицы. В этом населенном пункте находятся завод химического машиностроения, Машиностроительный завод ПАО "Факел" и Фастовский завод электротермического оборудования. Жители города сообщили о проблемах с электричеством и сообщают о ярко-оранжевом зареве, которое видно за несколько километров.