Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики

Россия подняла в небо девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три стратегических ракетоносца Ту-160. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Борты находятся на точках пуска крылатых ракет или на пути к ним», — говорится в сообщении.

США подняли в воздух бомбардировщики и самолет «Судного дня»

Ранее расчет войск беспилотных систем из состава Южного военного округа уничтожил бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении.

Позднее стало известно, что дроны-камикадзе типа «Герань» совершили массированную атаку на Днепропетровск и Криворожскую ТЭС. Пожар на электростанции сняли на видео.