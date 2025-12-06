В российском городе произошла серия взрывов

В Рязани произошла серия взрывов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают воздушные цели над городом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщили, что было слышно не менее пяти взрывов в центральной и западной части города. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

В ночь на 5 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 41 беспилотник ВСУ. По данным Минобороны, по девять украинских беспилотников уничтожены в Самарской области и Республике Крым, восемь — в Саратовской области, по семь — в Волгоградской и Ростовской, один — в Краснодарском крае.

До этого Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток атаковать Ростовскую область.