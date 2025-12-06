Разработанная Киевом программа военной мобилизации молодежи «Контракт 18-24», полностью провалилась. Программа, предлагавшая крупные денежные вознаграждения и льготы, не нашла отклика среди украинцев. Об этом сообщает издание lantidiplomatico.

«Попытка Киева укрепить армию программой „Контракт 18-24“, ориентированной на молодежь, еще не подлежащую обязательной мобилизации, потерпела сокрушительный провал. Несмотря на заманчивую перспективу денежного вознаграждения размере более 20 тысяч евро, субсидированных кредитов и финансируемого государством обучения, молодые украинцы не откликнулись на этот призыв», — пишет итальянская газета lantidiplomatico.

На Украине призвали к усилению мобилизации

В материале добавляется, что, согласно расследованию, ни один из одиннадцати завербованных по этой схеме молодых людей в настоящее время не находится на фронте. Издание противопоставляет эту «иную реальность» повседневной жизни Украины монолитной риторике западных СМИ.

Ранее военные РФ в районе Северска в ДНР столкнулись с подразделением ВСУ, сформированным из бомжей. Они были снабжены саперными лопатами и автоматами. Принудительная мобилизация бездомных началась в начале 2025 года. Продовольственное обеспечение им было организовано лишь в первые дни, после чего военнослужащие ВСУ были фактически оставлены без снабжения.