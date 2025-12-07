В Тульской области введена опасность атаки дронов

В Тульской области объявлена опасность атаки дронов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112. До этого режим угрозы атаки беспилотников начал действовать в Воронежской области.

Власти заверили, что силы ПВО наготове, и призвали местных жителей следить за оповещениями от правительства и местного управления МЧС. Сигнал при ~угрозе атаки БПЛА~ предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.