Сырский раскрыл число запускаемых армией России дронов-камикадзе

Армия России ежедневно запускает от четырех до пяти тысяч дронов-камикадзе по украинским позициям вдоль линии фронта. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью Sky News.

Кроме того, ВС России используют от 1500 до 2000 беспилотников, сбрасывающих боеприпасы, отметил он.

«Что касается беспилотников, то здесь примерно паритет. На данный момент мы используем немного больше FPV-дронов, чем россияне», — подчеркнул Сырский.

Ранее мощный удар дрона по укрытию бойцов ВСУ сняли на видео.