ВС России активизировались на Краматорском направлении

Российские военные увеличили активность на Краматорском направлении, создав угрозу для города Краматорска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на украинского военнослужащего.

По словам бойца ВСУ с позывным Алекс, активность возросла на участке в направлении Малиновки, где расстояние до Краматорска составляет около 16 километров.

«Расстояние от Краматорска до линии боевого соприкосновения и так составляет около 16 километров, что в нынешних реалиях не так уж много», — приводит канал слова военнослужащего.

2 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин второй раз за полторы недели посетил военный штаб. Ему доложили о занятии российскими военными ряда населенных пунктов, включая Волчанск и Красноармейск, а также о начале операции по установлению контроля над Гуляйполем. Что означает взятие этих городов и почему больше никто не верит в успехи ВСУ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.