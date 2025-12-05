Сырский заявил о новой «стратегической операции» Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят «стратегическую оборонительную операцию» для того, чтобы сдержать российские войска.

Об этом в пятницу, 5 декабря, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

— Украинская армия проводит стратегическую оборонительную операцию, целью которой является сдерживание продвижения противника, недопущение его глубокого прорыва, нанесение ему максимальных потерь и осуществление контрнаступательных действий на тех направлениях, где мы видим уязвимость противника, — высказался военнослужащий.

Он уточнил, что стратегия украинских войск заключается в том, чтобы «максимально измотать русскую армию», передает телеканал Sky News.

3 декабря в СМИ появилась информация о том, что командование ВСУ перебрасывает подразделения 63-й отдельной механизированной бригады с Краснолиманского направления в Харьковскую область. Причиной такого решения российские силовые структуры назвали намерение украинского командования не допустить прорыв российских войск к Старому Салтову. Ранее бойцы ВСУ провели на Харьковском направлении в Вильче одну контратаку с участием силы 225-го отдельного штурмового полка, но она не увенчалась успехом.