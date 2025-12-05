Кадыров пообещал ВСУ «подарок» за атаку на «Грозный-Сити»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об ответе на атаку украинского БПЛА по высотному комплексу «Грозный-Сити». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, атака ВСУ по комплекса является акцией устрашения, которая должна создать «иллюзию давления». Он также пообещал, что ВСУ скоро «получат личный подарок».

«Для нас же самое главное, что никто не пострадал. От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него “подарок” противник скоро получит. Ну а здание мы восстановим быстро», — написал он.

Помимо этого, Кадыров также призвал ВСУ «определить место, где можно встретиться лицом к лицу», чтобы стороны могли «показать себя на поле битвы».

«Если действительно хотите воевать, определите место, где сможете встретиться с нами лицом к лицу. Сделайте это, если считаете себя воинами или мужчинами», — добавил он.

Ранее беспилотники атаковали комплекс «Грозный-Сити» в Чечне.