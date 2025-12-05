Кадыров назвал атаку беспилотников на Грозный признаком бессилия ВСУ

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали одно из зданий комплекса »Грозный-Сити».

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Подобные действия — не более чем попытки запугать мирное население и создать иллюзию давления. Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам. Атака по высотному зданию — явный показатель бессилия», — написал политик.

Кадыров добавил, что пострадавшее в результате атаки здание будет быстро восстановлено. По его словам, при ударе никто не пострадал.

Утром 5 декабря беспилотник ВСУ ударил по небоскребу «Грозного-Сити». В результате взрыва значительно поврежден фасад здания. Кроме того, украинские дроны атаковали портовую инфраструктуру в Темрюке Краснодарского края. Подробности — в материале «Газеты.Ru».