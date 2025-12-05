В зоне СВО скрестили «мотолыгу» с «Ноной-С»

Российские бойцы скрестили гусеничный тягач МТ-ЛБ, который также называют «мотолыгой», с артиллерийской установкой «Нона-С». На фотографии необычного гибрида в зоне СВО обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке можно заметить МТ-ЛБ с башней от «Ноны-С», которая несет 120-миллиметровую пушку-гаубицу-миномет 2А51. Судя по фото, артиллерийскую установку смонтировали над транспортным отделением. Орудие с дальностью стрельбы до 12 километров позволяет вести огонь кумулятивными, осколочно-фугасными, термобарическими и управляемыми боеприпасами.

«Мотолыгу» также снабдили стандартной для зоны СВО защитой из решетчатых и резиновых экранов. Базовая МТ-ЛБ получила стальную броню толщиной до 14 миллиметров. Машина с двигателем мощностью 240 лошадиных сил развивает скорость более 60 километров в час по шоссе.

В октябре в зоне СВО заметили МТ-ЛБ с двумя блоками универсального минного заградителя УМЗ. Такая машина способна оперативно установить десятки мин на дальности до 120 метров.