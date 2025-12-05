На Краснолиманском направлении расчёт реактивной системы залпового огня "Град" мотострелкового подразделения 25-й общевойсковой армии из состава группировки "Запад" ликвидировал командный пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии.

В районе Красного Лимана продолжаются ожесточенные бои за населенный пункт Дробышево, напряженная обстановка наблюдается вблизи Яровой и в сторону Коровьего Яра. На подступах к Красному Лиману сохраняется активная позиционная война.

Согласно информации из СМИ, с момента начала конфликта 24 февраля 2022 года потери украинских военных составляют около 1,5 миллиона человек ранеными и погибшими. За 2025 год украинская сторона понесла потери, превышающие 450 тысяч человек, включая убитых и получивших ранения.