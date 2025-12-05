В России захотели дать отсрочку от армии еще одной категории россиян — выпускникам колледжей и вузов. Обсуждение проекта закона анонсировала вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, передает РИА Новости.

Парламентарий считает, что выпускникам нужно давать один-два года отсрочки от армии, чтобы они успели «закрепиться» в той или иной отрасли. Инициативу Абрамченко обосновала тем, что многие не возвращаются в профессию после армии, что негативно сказывается на кадровом обеспечении экономики.

«Инициатива требует широкого экспертного обсуждения с учетом интересов государства, бизнеса и самих выпускников. Только взвешенный подход позволит найти оптимальное решение для национальных интересов», — обозначила Абрамченко, подчеркнув, что около 800 тысяч молодых специалистов призываются в армию ежегодно.

По ее словам, к работе по проработке проекта закона привлекли депутатов, сенаторов, представителей профильных министерств, регионов и работодателей.

Ранее Министерство обороны России предложило до пяти дней сократить срок, в течение которого IT-компания обязана направить уведомление об увольнении работника, получившего отсрочку от армии.