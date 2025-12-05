Военный обозреватель полковник Виктор Баранец предположил, что в ближайшие два месяца, в январе или феврале, могут начаться бои за города Славянск и Краматорск. Об этом пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

Собеседник издания отметил, что для российской армии освобождение этих населенных пунктов имеет важное стратегическое значение, так как они стоят фактически на границе с Харьковской областью.

По мнению эксперта, в случае политического урегулирования украинского конфликта масштабного сражения удастся избежать.

К деэскалации может привести возможное изменение позиции Киева под давлением международных факторов, считает полковник.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил об обнаружении в Сумской области Украины военных подразделений иностранного легиона - немецкого спецназа в рядах ВСУ.