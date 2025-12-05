ВКС России начали готовить к освобождению город Гуляйполе в Запорожской области.

Делают это летчики хорошо отработанным комплексным методом, снося бомбовыми ударами укрытия ВСУ вместе с поселившимся там противником.

Пока тяжелые бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-3000 заняты на добивании украинских гарнизонов в Димитрове и Красноармейске, Гуляйполе принимает серии ФАБ-500.

У каждой из бомб есть свои преимущества. "Полуторки" и "трехтонки" работают монументально, взрыв одной такой бомбы может снести целый квартал, а само зрелище пикирующего снаряда размером с автомобиль имеет сильное воспитательной действие.

В свою очередь, серия из четырех ФАБ-500 - стандартная завеска бомбардировщика Су-34, - может прилететь в четыре дома сразу, а залп двух самолетов способен снести улицу - как и получилось в Гуляйполе.

Плохо знакомые с порядками ВКС России штурмовики 33-го полка ВСУ заселились здесь в несколько соседних домов - решив, что так удобнее и безопаснее: нет лишних глаз, все свои.

Так действительно оказалось удобнее, но только разведке и летчикам ВС РФ - все цели по одному адресу. В результате поражение укрытий вместе с живой силой противника снимали сразу несколько дронов с разных ракурсов.