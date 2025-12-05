На вопрос о взятии Россией Причерноморья приходит все больше «ответов». Как сообщает «Царьград», после серии провокаций Киева российский лидер Владимир Путин выдвинул предупреждение, которое явно услышали в НАТО. Херсон и Чернигов тем временем сдают «по-тихому».

Успешное продвижение

ВС РФ идут широким фронтом на харьковском направлении. В Лимане продолжаются интенсивные бои, в Вильче — расширена зона контроля в центральной части. «Донбасский партизан» заявляет, что российским подразделениям удалось занять дополнительные здания и укрепления. В районе Хатнего продвижение — до 500 метров.

На северном фланге димитровского направления ВС РФ разбили оборону ВСУ и заняли фермерские постройки, используемые противником в качестве опорников. Фиксируется хаотичное перемещение украинских солдат, что указывает на утрату ими устойчивости обороны. Кроме того, подтвержден контроль ВС РФ над западной частью Ровного. Подтверждается полное восстановления контроля российских войск на Родинским, где противник пытался контрнаступать.

Новая тактика

Новая российская тактика воздушных ударов начала приносить результаты. Как сообщает сопротивление, беспилотники «Герань» стали резко снижаться и наносить удары по мобильным огневым группам ВСУ.

«Такой подход уже в первые двое суток воздушных ударов показал свою эффективность: вражеские МОГ беспощадно уничтожались, что стало совершенной неожиданностью», — пишет Telegram-канал «Отряд Ковпака».

Отмечается, что «Герань» дешевле и вражеского пикапа, и мобильной станции ПВО с пулеметами. Ликвидация расчета из трех-четырех человек и вовсе станет невосполнимой потерей для противника, который столкнулся с критической нехваткой личного состава.

Военкор Юрий Подоляка отметил, что такие расчеты отлично уничтожаются и с помощью «Гербер». «Герани» же тем временем стали угрозой украинской авиации благодаря ракетам класса «воздух-воздух» — некогда охотившиеся за дронами F-16 теперь сами стали жертвой.

Предупреждение Путина

Вскоре после диверсий СБУ в Черном море президент России Владимир Путин выступил с предупреждением. РФ расширяет номенклатуру ударов по портам и судам в украинском Причерноморье, а если атаки продолжатся — то Киев останется без выхода к морю. На этом фоне президент США Дональд Трамп внезапно заявил, что Киев упустил свой шанс на сделку, а Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что в случае продолжения конфликта — никто мешать не будет.

Украинские власти, судя по всему, не поняли слов российского лидера, но в странах НАТО прислушались. 3 декабря Румыния уничтожила украинский безэкипажный катер. По всей видимости, они испугались обещанных последствий — как ранее отмечали эксперты, через украинское Причерноморье идет большой трафик оружия на европейские черные рынки.

Уже в ночь на 4 декабря ВС РФ нанесли очень жесткий удар по Одессе: кроме портовой инфраструктуры уничтожена Одесская ТЭЦ. Стали приходить сообщения, что Киев отказался от дальнейших мирных переговоров в Стамбуле под давлением ЕС, а вечером того же дня Путин напомнил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Глава государства уточнил, что Москва добьется этого «военным или другим путем».

«Эта константа не меняется. Наша цель — освобождение всех русских регионов Украины от власти Киева. Как человек, который 3,5 года в той или иной форме находится на войне, хочу заметить, что хотелось бы, чтобы освободили "другим" путём, но понимаю, что придется военным. Новороссия – понятие широкое. Может, речь о Херсонской области, а может, обо всей Новороссии по Приднестровье. Но для этого придется поставить на военную победу больше, чем сейчас», — отметил военный эксперт Алексей Живов.

Кроме того, если брать в общем смысле, то Донбасс и Новороссия — это и Днепр, и Николаев, и Одесса. Это соответствует и одной из российских задач: создание буферной зоны для защиты всех регионов от украинских атак с учетом дальнобойности оружия ВСУ. Сейчас это 300 км.

Нельзя забывать и о северных областях: наступление в Харьковской области в самом разгаре, которое, судя по оценке некоторых бойцов, может стать ключевым в 2026 году. Наступление на Сумы также продолжается: военные признаются, что давно не уничтожали столько живой силы противника.

В Черниговской области ВСУ ждут российского наступления еще с лета. До начала боев за Красноармейск приграничная группировка украинской армии там составляла 20 тысяч человек. После оттуда стали снимать резервы — и без того малый гарнизон сократился.

Еще интереснее обстоят дела на херсонском направлении. После уничтожения Херсонской подстанции в Сеть слили переговоры украинских властей: местные чиновники стали открыто обсуждать, что пора бежать из Херсона. Таким образом, слухи о том, что город сдают, уже вовсе не слухи.