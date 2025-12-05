Посол США рассказал о желании Турции отказаться от российских ПВО

Турция якобы больше не использует российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и может отказаться от них полностью, что позволит им закупать американские истребители F-35. Об этом заявил посол США в Турции Том Баррак, сообщает Bloomberg.

«Да», — ответил дипломат на вопрос, близка ли Турция к отказу от российских систем.

Баррак добавил, что, по его мнению, этот вопрос может быть решен в ближайшие четыре-шесть месяцев.

Ранее Bloomberg сообщал, что власти Турции решили не отказываться полностью от российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 по требованию США.

До этого, в октябре, стало известно, что Вашингтон и Анкара вели переговоры о признании неработоспособности российских комплексов С-400.