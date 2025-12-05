Военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что ВС РФ «зажали в тиски» группировку ВСУ неподалеку от поселка Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Эксперт добавил, что российские подразделения продвигаются к харьковским населенным пунктам Боровая и Новоплатоновка. Алехин подчеркнул, что Купянск-Узловой - один из основных узлов обороны ВСУ под Купянском.

«Там идет, в прямом смысле, перемалывание и уничтожение подразделений украинской армии», - заявил военный эксперт.

Ранее «Аргументы и факты» сообщили со ссылкой на военных блогеров, что группировка ВСУ в районе села Новоплатоновка оказалась под угрозой окружения. Также сообщалось, что ВС РФ заняли большую часть села Богуславка, расположенного в нескольких километрах от Новоплатоновки.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что ВСУ потеряли половину штурмовой группы 225-го отдельного штурмового полка, пытаясь контратаковать в Харьковской области. Оставшиеся штурмовики ВСУ получили ранения и ушли на исходные рубежи.