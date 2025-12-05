Солдаты ВСУ могут принять неожиданное решение
Недовольные нестабильной ситуацией в стране подразделения Вооруженных сил Украины могут перейти на сторону России или сдаться в плен. Такое предположение высказал News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Эксперт уверен, что «военный переворот ничего не даст», но некоторые новые части могут выйти из повиновения и перестать подчиняться центральному командованию.
«Сами будут принимать какие-то мирные соглашения в виде перехода на сторону наших войск или сдачи в плен», — пояснил Матвийчук.
Ранее член комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил, что Украина сейчас переживает худший период с февраля 2022 года на фоне проблем с мобилизацией и западной поддержкой. Он также отметил, что в ВСУ происходит «определенная деградация», в том числе и из-за дефицита финансирования.