Недовольные нестабильной ситуацией в стране подразделения Вооруженных сил Украины могут перейти на сторону России или сдаться в плен. Такое предположение высказал News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Эксперт уверен, что «военный переворот ничего не даст», но некоторые новые части могут выйти из повиновения и перестать подчиняться центральному командованию.

«Сами будут принимать какие-то мирные соглашения в виде перехода на сторону наших войск или сдачи в плен», — пояснил Матвийчук.

В Китае назвали дату отставки Зеленского

Ранее член комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил, что Украина сейчас переживает худший период с февраля 2022 года на фоне проблем с мобилизацией и западной поддержкой. Он также отметил, что в ВСУ происходит «определенная деградация», в том числе и из-за дефицита финансирования.