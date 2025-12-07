Армия РФ освободила населенные пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сводке говорится, что подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ на левом берегу реки Оскол.

В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии было освобождено село Кучеровка.

Отметим, что Кучеровка находится в 6 км к востоку от Купянска.

В свою очередь бойцы группировки войск "Центр" завершили освобождение Ровного.

Село Ровное расположено между освобожденным Красноармейском и Мирноградом.