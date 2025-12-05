ВСУ оказались под угрозой окружения в Харьковской области

Группировка ВСУ в районе села Новоплатоновка (Харьковская область) оказалась под угрозой окружения. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военные блоги.

По данным военных блогеров, российские силы окружают ВСУ на участке между Новоплатоновкой и Боровской Андреевкой. Там расположены украинские укрепленные позиции.

Кроме того, сообщается, что подразделения ВС РФ заняли большую часть села Богуславка. Это село расположено в нескольких километрах от Новоплатоновки.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что ВСУ потеряли половину штурмовой группы 225-го отдельного штурмового полка, пытаясь контратаковать в Харьковской области. Оставшиеся штурмовики ВСУ получили ранения и ушли на исходные рубежи.