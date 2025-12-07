Названа цель армии США при Трампе

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что при американском президенте Дональде Трампе страна будет бороться только за целим безопасности и процветания. Его слова приводит РИА Новости.

«Главная цель объединенных сил — это миссии, важные для безопасности, свободы и процветания американцев», — отметил американский министр.

Ранее Хегсет заявил, что бывший президент США Джо Байден и его администрация уделяли гораздо больше внимания границам Украины, чем границам США. Он подчеркнул, что безопасность границ действительно является вопросом национальной безопасности, и администрация действующего президента Дональда Трампа это понимает и отдает этому первоочередное значение.