ВСУ попали под мощный удар армии России

Удар по месту размещения украинских военных нанесен в районе Славянска в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По информации Лебедева, удар нанесли в 22:51 мск, а целью была точка размещения личного состава. По словам координатора, удар по району Славянска — «редкое, но показательное событие».

«ВСУ держат там небольшие тактические резервы. Прилетелo однократно, но, судя по времени, по живому объекту», — подчеркнул он.

Лебедев также рассказал об ударе по военной инфраструктуре в Сумах, атаках на радары узлов ПВО в Киеве, объекты энергетики и логистики в Винницкой области и в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве нанесли удар по военнослужащим украинской военной разведки, которые устроили пункт дислокации в одном из санаториев в Конча-Заспе.