США собираются развивать систему ПРО «Золотой купол»

Соединенные Штаты открыто заявляют о намерении использовать свои системы противоракетной обороны в качестве инструмента ядерного сдерживания. Это прямо следует из опубликованной Стратегии национальной безопасности США. Оборона и сдерживание, ранее считавшиеся разными элементами, теперь сливаются в единую концепцию.

Центральное место в этих планах занимает перспективная система ПРО «Золотой купол». Она призвана стать технологическим барьером нового поколения, охраняющим не только территорию Штатов, но и их интересы по всему миру.

«Нам нужны самые надежные, самые современные и эффективные средства ядерного сдерживания в мире, а также противоракетная оборона нового поколения — включая "Золотой купол" для защиты американской территории», — говорится в сообщении американского ведомства.

Традиционно силы ядерного сдерживания и противоракетная оборона рассматривались отдельно. Теперь Вашингтон делает на них общую ставку. Цель — создать многоуровневый и максимально надёжный щит, способный нейтрализовать любые угрозы.