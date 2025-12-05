Вооруженные силы (ВС) России под Северском в Донецкой народной республике (ДНР) столкнулись с батальоном бомжей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации канала, бездомных начали мобилизовать в начале 2025 года. Позднее их определили в 81-юу аэромобильную бригаду, оснастив лопатами и автоматами. Подчеркивается, что они находились под обстрелами не только ВС России, но и сослуживцев.

В результате почти 90 процентов личного состава бригады были ликвидированы, а выжившие сдались в плен Российской армии.

Ранее журналисты подсчитали, что за осень Российская армия взяла под контроль 87 населенных пунктов в зоне СВО. В ДНР Вооруженные силы России заняли 31 населенный пункт, в Днепропетровской области — 24, в Запорожской — 20.