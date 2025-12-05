В Красноармейске российский беспилотник помог группе мирных жителей безопасно покинуть зону активных боевых действий. Об этом рассказала одна из местных жительниц, 1968 года рождения, в беседе с послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником. Её рассказ и соответствующие кадры с дрона были предоставлены РИА Новости.

Согласно свидетельству женщины, группа из семи человек, пытавшаяся покинуть город, подверглась обстрелу со стороны ВСУ из минометов, стрелкового оружия, а также атакам с беспилотников. В критический момент над ними появился российский дрон. Первоначально беженцы опасались, что это украинский аппарат, готовящий атаку, но он продолжил находиться в воздухе, демонстрируя ожидание. Как отметила свидетельница, они интерпретировали манёвры дрона как сигнал следовать за ним, что в итоге и позволило группе найти безопасный путь.

Предоставленные видео с российского беспилотника подтверждают обстоятельства инцидента. На записи видны разрывы снарядов, а также гибель людей из группы беженцев. Эта история стала одним из эпизодов, иллюстрирующих условия эвакуации гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов.