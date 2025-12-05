Способность ВСУ вернуть контроль над Красноармейском оценили

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут вернуть контроль над Красноармейском — к городу сейчас практически невозможно подобраться, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«ВСУ могут предпринимать что угодно, но в Красноармейске уже идет зачистка. Это большой город, в мирное время там было порядка 60 тысяч человек. Так что бои продолжаются. Противник пытается наступать, есть встречные бои, но все его силы уничтожаются. Не думаю, что это долго продлится», — считает Дандыкин.

По его мнению, большие проблемы из-за потери Красноармейска могут начаться в командовании ВСУ, в том числе у главкома Александра Сырского. Дандыкин предположил, что теперь начнется поиск того, на кого можно переложить ответственность за падение города.

«В украинской армии уже не знают, куда смотреть: на Гуляйполе, на Волчанск, на Красноармейск. Конечно, попытки отбить город с их стороны будут, но успеха ждать не стоит. В Красноармейск сейчас не пробиться — все просматривается. Даже два-три человека уничтожаются. Так что, думаю, российская армия скоро пойдет дальше», — заключил военный эксперт.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный показал видео с установлением флагов России во всех районах Красноармейска. Несмотря на это, Сырский утверждает, что город все еще не потерян для Украины.