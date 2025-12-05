Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, заявил, что США в переговорах по урегулированию украинского конфликта доверяют двум представителям киевского режима — секретарю СНБО Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Андрею Гнатову. По его словам, Умеров давно считается «клиентом» американцев и входит в переговорную группу, тогда как ключевую роль в сделке будет играть Гнатов.

© Вечерняя Москва

Вакаров подчеркнул, что Гнатов как военный штабист лучше всех знает реальную ситуацию в зоне проведения СВО. Он также отметил, что Гнатов обладает влиянием на военных и необходимыми рычагами управления, что делает его важным участником переговорного процесса.

— Гнатов — идеальный исполнитель воли Соединенных Штатов Америки. Ведь если сделка по Украине состоится, им нужен человек, который исполнять их конкретную задачу. Гнатов не писал какие-то бумаги, он знает, что надо делать и как. В случае заключения сделки, кто даст команду на отвод ВСУ? Зеленский? Вряд ли. А вот Гнатов может. То есть по итогу Зеленский просто не нужен Вашингтону, — подытожил Вакаров в беседе с Aif.ru.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что условия урегулирования конфликта на Украине для Киева значительно ухудшились с февраля прошлого года, когда он встречался с украинским главой Владимиром Зеленским. По его словам, тогда момент был более благоприятным для достижения соглашения.